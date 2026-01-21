Politik gefordert
„Sorgenkind ist immer noch die Industrie“: So blickt die Tiroler Wirtschaft ins neue Jahr
Rebecca Kirchbaumer, WK-Bezirksobfrau Innsbruck-Land (l.), Wirtschaftskammer-Präsidentin Barbara Thaler und Dietmar Hernegger, WK-Bezirksobmann Innsbruck-Stadt, gaben bei einer Pressekonferenz einen Ausblick auf die wirtschaftliche Lage Tirols.
© Eva-Maria Hörtnagl
In Tirol ist im Tourismus die Nachfrage ungebrochen, im Handel wartet man noch auf den Aufschwung. Die Industrie hingegen macht der Wirtschaftskammer Sorgen. In Innsbruck sorgt der Bozner Platz für Herausforderungen.