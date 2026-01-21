Sicherheit ist zu teuer

Ohne Security bleibt der Nachtbus zwischen Kufstein und Wörgl in der Garage

Die Aufgabe eines Busfahrers ist anspruchsvoll und kann gefährlich sein, daher verlangen Unternehmer Sicherheitsmitarbeiter in den Fahrzeugen.
Die Idee eines Nachtbusses zwischen Wörgl und Kufstein, der auch kleinere Gemeinden einbindet, findet großen Zuspruch. Doch die Umsetzung bleibt schwierig. Zuerst fehlen die Fahrer, dann das Geld und nun wird die Sicherheitsfrage zur Hürde.

