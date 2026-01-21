Stromboli hofft auf Erfolg
Die Magie soll weitergehen: Spendenaufruf für „Circo PaniKo“-Auftritt in Hall gestartet
Das Leben ist ein Zirkus: Seit 2019 hat der „Circo PaniKo“ jede Menge Energie, Kreativität und positive Anarchie ins beschauliche Hall gebracht.
© Samuel Pfohl
Bereits vier Mal hat das italienische ArtistInnen-Kollektiv „Circo PaniKo“ in Hall für Begeisterung gesorgt. Um trotz anhaltender Budgetkrise im Juni ein fünftes Gastspiel zu ermöglichen, setzt das Kulturlabor Stromboli wieder auf eine Crowdfunding-Aktion.