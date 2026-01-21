- Überblick
Norwegen-Star fällt aus
Rücken spielt nicht mit: Kilde muss auf Start bei Abfahrt in Kitzbühel verzichten
Aleksander Aamodt Kilde schlüpft bei der Kitz-Abfahrt nicht in den Rennanzug.
© IMAGO/Cornelius Poppe
