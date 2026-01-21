Erneutes Zugunglück in Spanien: Toter bei Unfall nahe Barcelona

Nur wenige Tage nach der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge gab es in Spanien erneut ein Zugunglück. Ein Zug stieß nahe Barcelona mit einer eingestürzten Mauer zusammen.

Barcelona – Knapp drei Tage nach dem schweren Zugunglück im Süden Spaniens mit mindestens 42 Todesopfern ist es in dem Land erneut zu einem tödlichen Unfall im Bahnverkehr gekommen. Bei dem Zusammenstoß eines Nahverkehrszuges mit einer eingestürzten Mauer sei ein Mensch getötet worden, erklärte der Sprecher der Feuerwehr der nordöstlichen Region Katalonien, Claudi Gallardo, am Dienstagabend. Mindestens 37 weitere Menschen wurden verletzt, fünf davon schwer.

Der Unfall ereignete sich am Abend nahe dem Ort Gelida, rund 30 Kilometer westlich von Barcelona. Eine Stützmauer war während eines heftigen Sturms mit starkem Regen auf die Gleise gestürzt und traf auch den Zug der Linie R4 im Nahverkehrsnetz Rodalies. Gerade in den Abendstunden sind diese Züge an Wochentagen voll besetzt und viele Passagiere müssen im Stehen reisen.

Bahnverkehr in Katalonien eingestellt

Nach dem Unglück blieb der Nah- und Regionalzugverkehr in Katalonien vorerst eingestellt. Der staatliche Infrastrukturbetreiber Adif teilte mit, der Betrieb im Netz Rodalies de Catalunya bleibe ausgesetzt, bis die durch das Unwetter beschädigte Infrastruktur vollständig überprüft sei. Zuvor war schon ein anderer Rodalies-Nahverkehrszug der Linie R2 weiter nördlich nahe dem Ort Blanes wegen eines Erdrutsches entgleist. Der Zug verlor eine Achse, über Verletzte wurde nichts mitgeteilt.