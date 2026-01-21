Rekord bei Teilnahme: Diese Vögel wurden am häufigsten gesichtet

Birdlife Österreich freut sich über einen Teilnahmerekord an der jüngsten Wintervogelzählung: Mehr als 33.000 Naturbegeisterte haben heuer eine Stunde ihrer Zeit geopfert. Diese Vögel wurden am häufigsten gesichtet.

Um rund ein Viertel mehr ÖsterreicherInnen als im letzten Jahr haben sich heuer an der Wintervogelzählung beteiligt, erklärt Birdlife. Gezählt wurde traditionell vom 3. bis 6. Jänner. Den ersten Platz als häufigster Wintervogel im Siedlungsraum sicherte sich die Kohlmeise, gefolgt von Haussperling und Feldsperling, im Volksmund auch Spatz genannt. Die Top-3-Plätze waren damit ident zum Vorjahr.

Fast 30 Tiere pro Tag

Durchschnittlich tummelten sich 29 Vögel in den heimischen Gärten. Insgesamt wurden 733.671 Vögel von 25.256 Zählorten in ganz Österreich gemeldet. Evelyn Hofer, Projektleiterin bei der Vogelschutzorganisation: „Wir sind überwältigt vom Interesse an unserer Zählung und dankbar für jede Meldung, die uns wertvolle Informationen über unsere heimische Vogelwelt liefert!“

Über die Jahrzehnte viel weniger Vögel

Es wurden durchschnittlich 29 Vögel beobachtet, zwei weniger als im Vorjahr. Zuletzt stabil, zeige sich im Langzeitvergleich über 17 Jahre eine deutliche Abnahme. „Während in den ersten sechs Zähljahren noch durchschnittlich um die 40 Vögel pro Zählort anwesend waren, sind es in den letzten sechs Jahren nur mehr durchschnittlich um die 30 Vögel je winterlichem Zählort“, so Hofer.

Je weniger heimische Hecken und alte Bäume, umso weniger Vögel! Evelyn Hofer, Projektleiterin von Birdlife

Im Vergleich zum Vorjahr blieben in Österreich heuer die Einflüge vieler Wintergäste aus dem Norden Europas weitgehend aus. Arten wie Bergfink, Kernbeißer oder Erlenzeisig wurden deutlich seltener beobachtet. Der Einflug würde immer durch eine Kombination mehrerer Faktoren bestimmt. Dazu zählen vor allem der Bruterfolg und das winterliche Nahrungsangebot in den nordischen Brutgebieten. Zusätzlich beeinflusst das Nahrungsangebot in Österreich, ob durchziehende Vögel hierbleiben oder weiterziehen.

BirdLife weist mit dem Zählen der Wintervögel darauf hin, dass sich viele Arten über die Jahrzehnte stark reduziert haben. © BirdLife Alexander Tschögele

Zahl der Stieglitze ist heuer rückläufig, sonst stabil

Beim Stieglitz wurde heuer ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr festgestellt. Langfristig zeigt er jedoch als einziger Finkenvogel keinen negativen Trend im Winter. Hofer: „Der heuer wieder strengere Winter mit Frost und Schnee dürfte jedoch vermehrt zu einem Abzug in wärmere Regionen geführt haben.“