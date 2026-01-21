Schwere Unwetter im Mittelmeerraum: Mehrere Tote gemeldet

Tunis, Athen, Palermo – Schwere Unwetter haben den Mittelmeerraum getroffen. In Tunesien kamen bei heftigen Regenfällen mindestens vier Menschen ums Leben. Das Land sei „durch tödliche Stürme paralysiert“, meldete die tunesische Staatsagentur TAP am Dienstagabend. Das ungewöhnlich schwere Unwetter habe zu Straßensperren geführt und auch Verkehr, Bildungseinrichtungen und die öffentliche Versorgung massiv beeinträchtigt. Das Unwetter hat auch Griechenland und Süditalien fest im Griff.

Vor allem im Norden und Osten Tunesiens kommt es seit Montag zu schweren Regenfällen. Im Norden Tunesiens wurden zwei deutsche Touristen von Anrainern aus den Wassermassen gerettet. Die beiden Urlauber gerieten laut einem Ortsvertreter in der ländlichen Gegend um Takelsa südlich von Tunis mit ihrem Auto in die Fluten. Augenzeugen berichteten, das Wasser habe den Mann davongetragen und die Frau sei im Schlamm festgesteckt. Anrainer hätten die beiden mit einem Traktor gerettet, ins Warme gebracht und mit Kleidung versorgt. „Sie hatten Glück“, sagte Ratsmitglied Abdelbasset Belmoni im örtlichen Radio.

Tunesische Armee im Katastropheneinsatz

Präsident Kais Saied wies die Armee an, bei den Such- und Rettungsaktionen in den betroffenen Gebieten zu helfen. Zivilschützer versuchten, die Wassermassen in der Hauptstadt Tunis sowie in den Provinzen Bizerte, Nabeul und Monastir aus Wohngebieten zu pumpen. Vielerorts fehlt es an Ausrüstung. Viele Straßen waren überschwemmt und nicht befahrbar, auch der Zugverkehr fiel teilweise aus.

Regen, Schnee und Sturm auch in Griechenland

Das Unwetter hat auch Griechenland fest im Griff. In vielen Landesteilen kam es zu schweren Regenfällen, in höheren Lagen fiel zudem kräftiger Schnee, wie griechische Medien berichteten. Im Ionischen Meer, das zwischen Griechenland und Süditalien liegt, herrschten nach Angaben des griechischen Wetteramtes Winde mit Geschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde. Zahlreiche Fährverbindungen wurden eingestellt. Die Schulen bleiben im Süden des Landes geschlossen.