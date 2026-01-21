Spritzenautomat am Innrain in Innsbruck wieder in Betrieb

Sechs Monate war der Spritzenautomat wegen einer Fassadenrenovierung eingelagert. Nun steht er ab sofort wieder Tag und Nacht bereit. Er leistet einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsprävention.

Innsbruck – Das Zentrum Sexuelle Gesundheit Tirol (ZSGT) betreibt in Innsbruck insgesamt drei Spritzenautomaten für DrogenkonsumentInnen. Dieses Projekt läuft bereits seit über 20 Jahren. Die Automaten ermöglichen einen anonymen und niederschwelligen Zugang zu sauberem Spritzbesteck. Auch Kondome sind dort erhältlich.

„Spritzenautomaten sind ein bewährtes Instrument zur Schadensminimierung. Sie reduzieren das Risiko von HIV- und Hepatitis-Infektionen und ermöglichen es, gebrauchte Spritzen sicher zu entsorgen“, sagt Thomas Lechleitner, Geschäftsführer des ZSGT.

Standorte der Spritzenautomaten in Innsbruck Westfriedhof, Fritz-Pregl-Straße

Innrain, Vinzenzgebäude

Bögen, Viaduktbogen 35

Das Angebot richtet sich an Menschen, die Drogen intravenös konsumieren. Ein Safe-Set kostet zwei Euro. Es enthält zwei Nadeln, Spritzen, Alkoholtupfer und Ascorbinsäure. Gebrauchtes Material lässt sich direkt am Automaten sicher entsorgen.