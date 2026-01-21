3375 Stunden ehrenamtlicher Einsatz und eine besondere Auszeichnung

Die Freiwillige Feuerwehr Breitenwang-Mühl blickte bei der Jahreshauptversammlung auf ein intensives Jahr 2025 zurück. Altbürgermeister Willi Häsele wurde besondere Ehre zuteil.

Breitenwang – Verkehrsunfälle, ein Brandeinsatz und die Fahrzeugweihe prägten das Jahr der Feuerwehr Breitenwang-Mühl. Kommandant Raimund Ertl und sein Stellvertreter Roland Fringer präsentierten bei der Jahreshauptversammlung detaillierte Zahlen.

Demnach bewältigten 1744 Mitglieder 146 Ereignisse. Dabei kamen insgesamt 3375 Stunden zusammen. Neben elf Einsätzen wurden 55 Übungen, zehn Kurse und 67 weitere Tätigkeiten abgearbeitet. Besonders hoben Ertl und Fringer drei Verkehrsunfälle auf der Fernpassstraße B179 hervor. Auch ein Brandeinsatz bei der Bäckerei Jenewein in Mühl forderte die Kräfte.

Die Fahrzeugweihe eines neuen LAST-A-Fahrzeuges bildete einen weiteren Höhepunkt des Jahres.

Neuzugänge bei der Jugend

Auch der Nachwuchs ist in Breitenwang sehr aktiv. Jugendbeauftragter Martin Klotz berichtete über 39 Aktivitäten der Feuerwehrjugend. Dazu zählten die Teilnahme am Wissenstest, die Florianifeier, der Bezirksfeuerwehr-Jugendleistungs-Bewerb, die Baumpflanz-Challenge, die Gedenkfeier der Opfer von Krieg und Gewalt, die Abholung des Friedenslichtes in Telfs und die Verteilung an die Gemeindebürger. Des Weiteren konnte er über vier Neuzugänge sowie einen 3. Platz beim Bezirksfeuerwehr-Jugendleistungs-Bewerb berichten.

Befördert und geehrt

Die Versammlung ehrte zudem langjährige Mitglieder und beförderte Kameraden. Leon Mantl wurde zum Feuerwehrmann befördert. Dominik Hämmerle und Tobias Mayrhofer sind nun Oberfeuerwehrmänner. Fabian Babl stieg zum Löschmeister auf, Severin Braun zum Oberlöschmeister.

Und dann stand noch eine ganz besondere Ehrung auf dem Programm. Altbürgermeister und Ehrenbürger Willi Häsele wurde das Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Tirol für 60 Jahre Tätigkeit im Feuerwehr- und Rettungswesen verliehen.