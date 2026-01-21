Ötztaler Influencerin Anna Strigl holt KGM Actyon im Autohaus Lüftner ab

Sie ist bekannt als Dancing Star, als Teilnehmerin der ORF-Millionenshow - und vor allem als millionfach „gefolgte“ Influencerin. Nun pilotiert sie ein neues SUV einer Korea-Marke - und zeigt sich begeistert.

Geht es um die Anzahl der Follower, dann hat Anna Strigl gegenüber KGM die besseren Karten. Millionfach wird das Tun der Ötztalerin auf TikTok beobachtet, auf Instagram sind es mehr als eine halbe Million. Sie hat sich bei den Dancing Stars ebenso bemerkbar gemacht wie bei der Millionenshow von Armin Assinger. Ihr jüngster Auftritt führte sie ins Autohaus Lüftner in Rum.

Dort übernahm sie von Geschäftsführer und Inhaber Harald Nössig einen KGM Actyon - und zeigt sich gleich begeistert von dem SUV des südkoreanischen Herstellers, der zuvor unter dem Namen SsangYong firmierte: „Der KGM Actyon ist so stylisch, sportlich, sehr geräumig, hat einen tollen Vierradantrieb und eine super Lenkrad- und Sitzheizung.“