Ötztaler Influencerin Anna Strigl holt KGM Actyon im Autohaus Lüftner ab
Sie ist bekannt als Dancing Star, als Teilnehmerin der ORF-Millionenshow - und vor allem als millionfach „gefolgte“ Influencerin. Nun pilotiert sie ein neues SUV einer Korea-Marke - und zeigt sich begeistert.
Geht es um die Anzahl der Follower, dann hat Anna Strigl gegenüber KGM die besseren Karten. Millionfach wird das Tun der Ötztalerin auf TikTok beobachtet, auf Instagram sind es mehr als eine halbe Million. Sie hat sich bei den Dancing Stars ebenso bemerkbar gemacht wie bei der Millionenshow von Armin Assinger. Ihr jüngster Auftritt führte sie ins Autohaus Lüftner in Rum.
Dort übernahm sie von Geschäftsführer und Inhaber Harald Nössig einen KGM Actyon - und zeigt sich gleich begeistert von dem SUV des südkoreanischen Herstellers, der zuvor unter dem Namen SsangYong firmierte: „Der KGM Actyon ist so stylisch, sportlich, sehr geräumig, hat einen tollen Vierradantrieb und eine super Lenkrad- und Sitzheizung.“
Dass Strigl sich Zeit für die Übernahme eines Actyon nahm, freute wiederum Nössig, der neben den Stellantis-Marken Fiat, Fiat Professional, Jeep sowie Abarth seit knapp einem Jahr auch das Asien-Label bewirbt. „KGM ist unsere neue koreanische Marke und besticht neben einer Top-Qualität durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis“, befindet er - und hofft auf zahlreiche „Follower“ der Marke KGM.