Brotsommelier erklärt
Gutes Brot aus dem Supermarkt: Mit diesen Tipps erkennt man Qualität
Hochwertig und frisch gebacken oder einfach nur gut inszeniert? Ein Brotsommelier gibt Tipps, woran sich qualitativ gutes Brot im Supermarkt erkennen lässt.
