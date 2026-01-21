Trump fordert „sofortige Verhandlungen“ zur Übernahme Grönlands

Am Nachmittag hielt Donald Trump eine Rede beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Er forderte erneut eine Übernahme Grönlands durch die USA.

Davos – US-Präsident Donald Trump hat in seiner mit Spannung erwarteten Rede beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos sofortige Verhandlungen über den Erwerb Grönlands gefordert. Grönland liege an einem strategisch wichtigen Ort und sei unverteidigt, bekräftigte Trump. Die USA hätten Dänemark im Zweiten Weltkrieg gerettet, nun zeige sich das Land undankbar. Ein Kauf durch die USA würde die Sicherheit der NATO erhöhen und sei keine Bedrohung für das Bündnis.

Ihm gehe es dabei nicht wie vielfach behauptet um den Abbau von Rohstoffen wie Seltene Erden, die hunderte Meter unter dem Eis lägen, betont Trump. „Wir brauchen es für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit“, so Trump.

US-Präsident Donald Trump beim Verlassen des Helikopters. © APA/AFP/INA FASSBENDER

Angesichts seiner Annexionsideen für Grönland, Zollankündigungen gegen Verbündete und Pläne für einen „Friedensrat“ hatte wohl die ganze Welt auf die Rede Trumps in Davos geblickt. Wegen eines technischen Problems beim Flugzeug kam Trump mit Verspätung an.

Rutte betont Ukraine als Priorität

Die NATO sollte sich laut Generalsekretär Mark Rutte wegen des Grönland-Streits nicht von der Notwendigkeit ablenken lassen, die Ukraine zu verteidigen. „Die Ukraine sollte oberste Priorität haben, sie ist entscheidend für die Sicherheit Europas und der USA“, sagt Rutte in einer Podiumsdiskussion in Davos. „Ich bin wirklich besorgt, dass wir das Ziel aus den Augen verlieren und dass die Ukrainer in der Zwischenzeit nicht über genügend Abfangjäger verfügen, um sich zu verteidigen.“

NATO-Generalsekretär Mark Rutte. © APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Zuvor hatte Rutte Trump gelobt. „Wir können froh sein, dass er da ist, denn er hat uns in Europa dazu gezwungen, uns zu engagieren (...) und uns mehr um unsere eigene Verteidigung zu kümmern“, meinte Rutte. Dafür sei die im Juni beschlossene Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 3,5 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts, plus 1,5 Prozent für andere verteidigungs-und sicherheitsrelevante Bereiche, entscheidend gewesen. „Ich bin fest davon überzeugt: Ohne Donald Trump hätten wir diese Entscheidungen nicht getroffen, und sie sind insbesondere für die europäische und kanadische Seite der NATO von entscheidender Bedeutung, um in der Welt nach dem Kalten Krieg wirklich erwachsen zu werden.“

US-Finanzminister Scott Bessent hat den Europäern im Streit um Grönland von wütenden Reaktionen abgeraten und zu Gesprächen aufgerufen. „Ich werde allen sagen: Atmen Sie tief durch“, sagte Bessent am Mittwoch in Davos. Die Europäer dürften sich nicht von Bitterkeit und „diesem Wutreflex, den wir gesehen haben“, leiten lassen. „Warum setzen Sie sich nicht hin, warten, bis Präsident Trump hier ankommt, und hören sich seine Argumente an?“

Trump vor Start zuversichtlich für Lösung

Einige Stunden vor seinem Start hatte sich Trump zuversichtlich gezeigt, dass man eine Lösung finden werde, mit der die NATO und die USA „sehr glücklich“ sein werden. Gleichzeitig bekräftigte Trump seine bekannte Position, dass die USA Grönland aus Sicherheitsgründen bräuchten. Auf die Frage, wie weit er gehen würde, um die Insel in den Besitz der USA zu bringen, sagte Trump: „Das werden Sie sehen.“ Angesprochen darauf, dass die Grönländer nicht zu den USA gehören wollten, sagte Trump nun, wenn er mit ihnen spreche, würden sie sicher begeistert sein.

Die Präsidentin der UNO-Vollversammlung, Annalena Baerbock, erinnerte im Grönland-Konflikt an die Souveränität der Einwohner der größten Insel der Welt. Zwar gebe es unterschiedliche geopolitische Interessen und Sicherheitsbedenken – doch in keiner Weise lasse sich daraus ableiten, dass die Grönländer nicht zu Grönland gehörten oder nicht Bürger des Königreichs Dänemark seien, sagte die frühere deutsche Außenministerin beim WEF in Davos. „Als EU-Bürger und NATO-Mitglieder genießen sie dieselben souveränen Rechte wie alle anderen Menschen auf der Erde“, ergänzte Baerbock.

Größte US-Delegation

Trump reist mit der größten US-Delegation an, die das WEF je gesehen hat. Zur Zentrale haben die Amerikaner eine Kirche erkoren. Durch seinen Auftritt steht das Treffen der Topmanager und Spitzenpolitiker in den Schweizer Bergen dieses Jahr ganz im Zeichen der Geopolitik. Das Motto lautet „Im Geiste des Dialogs“. Und so hoffen die Europäer darauf, Trump im verwinkelten Kongresszentrum auch persönlich zur Rede stellen zu können.

Am Dienstag hatten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bereits die Chance, den Ton vorzugeben: Sie verurteilten Trumps Vorgehen mit Blick auf Grönland zwar, blieben aber vergleichsweise verhalten.

Stocker in Davos

Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist in Davos. Ein für Mittwoch geplantes Treffen von Stocker und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj findet jedoch nicht statt. Es solle nachgeholt werden, teilte die Sprecherin Stockers der APA mit. Schwerpunkt von Stockers wirtschaftspolitischen Arbeitstreffen ist die Umsetzung der neu beschlossenen österreichischen Industriestrategie. (APA, dpa, AFP, Reuters, sda)