Monochrome Welten: Kunst von Patricia Voglreiter in Lienz

In Lienz eröffnet am Donnerstag, 22. Jänner 2026, eine neue Ausstellung: Künstlerin Patricia Voglreiter zeigt im Kunstraum Leibl ihre "MONOCHROME WELTEN". Sie präsentiert dabei Objektkunst und Malerei, darunter die neue, optimistische Serie "BeHappy".

Lienz – Die Vernissage startet am 22. Jänner 2026 um 19 Uhr. Patricia Voglreiter stellt dort erstmals in Osttirol ihre Werke unter dem Künstlernamen "Art Voyage" vor. Sie bewegt sich an der Schnittstelle von Objektkunst und Malerei.

Die Schau ist als räumliche Komposition angelegt. Einzelne "Inseln" präsentieren verschiedene Werkserien. Jede "Insel" vermittelt eine eigene Botschaft. Sie schafft zudem einen Erfahrungsraum. Die Werke stehen im Dialog und bilden ein Gesamtbild.

© Voglreiter

Im Zentrum der "Monochrome Welten" steht die neue Objektserie "BeHappy". Diese textile Kollektion arbeitet mit farbintensiven, weichen Materialien und markanten Formen. Sie drückt bewusst Optimismus und emotionale Offenheit aus. Die Serie setzt ein künstlerisches Zeichen für Freude, Hoffnung und Zuversicht. Dies geschieht in einer von Kriegen, Krisen und Verunsicherung geprägten Zeit.

Fakten zur Ausstellung