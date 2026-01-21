Unfall auf Kreuzung
Pkw-Lenkerin bei Kollision auf der Tiroler Straße in Kolsass verletzt
Kolsass – Bei einem Verkehrsunfall in Kolsass ist am Mittwochvormittag eine 46-jährige Autofahrerin verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Rettenbergstraße mit der Tiroler Straße (B171). Ein 43-jähriger Mann wollte mit seinem Pkw von der Rettenbergstraße nach links auf die Bundesstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto der 46-Jährigen, die auf der B171 in Richtung Osten unterwegs war.
Die Frau wurde nach dem Zusammenstoß mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht. Der 43-Jährige blieb unverletzt. (TT.com)