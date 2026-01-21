Pkw-Lenkerin bei Kollision auf der Tiroler Straße in Kolsass verletzt

Kolsass – Bei einem Verkehrsunfall in Kolsass ist am Mittwochvormittag eine 46-jährige Autofahrerin verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Rettenbergstraße mit der Tiroler Straße (B171). Ein 43-jähriger Mann wollte mit seinem Pkw von der Rettenbergstraße nach links auf die Bundesstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto der 46-Jährigen, die auf der B171 in Richtung Osten unterwegs war.