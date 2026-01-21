Betrugsmaschen in Tirol: Firma und Pensionist um hohe Summen gebracht

Wieder haben sich in Tirol zwei Fälle von schwerem Betrug ereignet, bei denen die Opfer um hohe Geldsummen gebracht wurden. Wie die Polizei berichtet, wurde in Hopfgarten ein Unternehmen mit einer E-Mail-Masche über den Tisch gezogen, in Innsbruck verlor ein Pensionist durch falsche Gewinnversprechen etwa 50.000 Euro.

Falscher Buchhalter in Hopfgarten

Unbekannte Täter nahmen im Dezember 2025 zunächst einen Betrieb in Hopfgarten im Brixental ins Visier. Sie fälschten die E-Mail-Adresse des tatsächlichen Buchhalters des Unternehmens und forderten einen zeichnungsberechtigten Mitarbeiter zu mehreren Überweisungen auf. Der Mitarbeiter transferierte eine Summe von rund 50.000 Euro auf verschiedene Konten in England.

Falsche Gewinnversprechen in Innsbruck