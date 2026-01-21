Betrugsmaschen in Tirol: Firma und Pensionist um hohe Summen gebracht
Wieder haben sich in Tirol zwei Fälle von schwerem Betrug ereignet, bei denen die Opfer um hohe Geldsummen gebracht wurden. Wie die Polizei berichtet, wurde in Hopfgarten ein Unternehmen mit einer E-Mail-Masche über den Tisch gezogen, in Innsbruck verlor ein Pensionist durch falsche Gewinnversprechen etwa 50.000 Euro.
Falscher Buchhalter in Hopfgarten
Unbekannte Täter nahmen im Dezember 2025 zunächst einen Betrieb in Hopfgarten im Brixental ins Visier. Sie fälschten die E-Mail-Adresse des tatsächlichen Buchhalters des Unternehmens und forderten einen zeichnungsberechtigten Mitarbeiter zu mehreren Überweisungen auf. Der Mitarbeiter transferierte eine Summe von rund 50.000 Euro auf verschiedene Konten in England.
Falsche Gewinnversprechen in Innsbruck
In Innsbruck wurde ein 79-jähriger Pensionist über mehrere Monate zum Opfer von Betrügern. Im Zeitraum von November 2025 bis Jänner 2026 lockten ihn Unbekannte mit dem Versprechen hoher Gewinne. Um diese angeblich zu erhalten, wurde der Mann zu mehreren Überweisungen auf unterschiedliche europäische Konten verleitet. Auch hier entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei. (TT.com)