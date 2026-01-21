Risikowolf im Bezirk Landeck zum Abschuss freigegeben

Landeck – Im Bezirk Landeck ist ein Wolf zum Abschuss freigegeben worden. Die Landesregierung hat am Mittwoch eine entsprechende Verordnung erlassen, die ab sofort für acht Wochen in Kraft ist. Grund dafür sind wiederholte Nachweise von Wölfen, die sich in unmittelbarer Nähe zu Siedlungsgebieten aufgehalten haben.

Konkret wurden in den vergangenen Tagen in den Gemeindegebieten von Fließ und Fiss zwei Wölfe gesichtet und mittels Fotos sowie Videos dokumentiert. Die Tiere befanden sich dabei jeweils im Nahbereich von Wohngebieten.

Geisler: „Zunehmende Gefahr“

Für Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler ist damit rasches Handeln erforderlich: „Die wiederholten Nachweise von Wölfen in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsraum zeigen, dass diese ihre Scheu vor Menschen verloren haben, was eine zunehmende Gefahr für die Sicherheit darstellt“, betont Geisler in einer Aussendung. Man müsse handeln, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Die betroffene Jägerschaft wurde bereits über die Verordnung informiert.

Das Land Tirol appelliert in diesem Zusammenhang erneut an die Bevölkerung, Sichtungen von Großraubtieren – idealerweise mit Bildmaterial – umgehend über das Online-Formular auf der Landeswebsite oder direkt bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft zu melden. (TT.com)