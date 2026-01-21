Änderung stehen an
Pachtvertrag läuft aus: Kufstein zahlt nicht mehr für das Parken der ÖBB-Kunden
Für die Benutzung des Park&Ride-Platzes in Kufstein braucht man in Zukunft ein Öffi-Ticket. Die ÖBB wollen das auch verstärkt kontrollieren.
© Michael Mader
Die Stadtgemeinde Kufstein muss für den Park&Ride-Platz der ÖBB Miete zahlen. Wie das zustande gekommen ist, weiß selbst Bürgermeister Martin Krumschnabel nicht. Jetzt hat der Stadtrat ein Auslaufen des Vertrags beschlossen. Die ÖBB betreiben den Platz künftig in Eigenregie.