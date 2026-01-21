Pachtvertrag läuft aus: Kufstein zahlt nicht mehr für das Parken der ÖBB-Kunden

Die Stadtgemeinde Kufstein muss für den Park&Ride-Platz der ÖBB Miete zahlen. Wie das zustande gekommen ist, weiß selbst Bürgermeister Martin Krumschnabel nicht. Jetzt hat der Stadtrat ein Auslaufen des Vertrags beschlossen. Die ÖBB betreiben den Platz künftig in Eigenregie.