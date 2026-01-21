Ensemble Cellino: „Wiener Originale“ erklingen in Lienz

Am 6. Februar 2026 um 19 Uhr lädt das Ensemble Cellino zu einem Konzert in den Kolpingsaal Lienz ein. Unter dem Titel „Wiener Originale“ präsentieren Katrin Schickedanz und der gebürtige Lienzer Romed Wieser ein Programm auf zwei Celli, das die musikalische Seele Wiens widerspiegelt.

Lienz – Das Duo besteht aus der Deutschen Katrin Schickedanz und Romed Wieser. Wieser ist gebürtiger Lienzer und Mitglied der renommierten Wiener Symphoniker. Gemeinsam lassen sie auf zwei Celli ihre Wahlheimat Wien musikalisch aufleben.

Im Gepäck haben sie Werke von Wiener Originalen wie Joseph Haydn und Franz Schubert. Ergänzt wird das Programm durch in Wien entstandene Originalwerke. Dazu zählen Kompositionen von Joseph Eybler, einem Freund Mozarts. Auch David Popper, ein wichtiger Cello-Virtuose der Romantik, ist vertreten.

Karten gibt es im Bürgerservicebüro in der Liebburg. Der Vorverkaufspreis beträgt 20 Euro. Dieser gilt für Abholung bis spätestens 5. Februar 2026. Reservierte Karten an der Abendkasse kosten 25 Euro. Reservierungen sind online unter www.stadtkultur.at und telefonisch unter 04852 600 519 möglich.

