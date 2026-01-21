Trump verkündet: Rahmenabkommen zu Grönland erzielt, keine Strafzölle

US-Präsident Donald Trump hat in seinem sozialen Netzwerk „Truth Social“ angekündigt, angedrohte Strafzölle, die am 1. Februar in Kraft treten sollten, auszusetzen. Hintergrund sei eine grundsätzliche Einigung mit der NATO über die Zukunft Grönlands und der gesamten Arktis-Region.

Der Ankündigung ging laut der Erklärung ein „sehr produktives Treffen“ mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte voraus, bei dem der Rahmen für ein zukünftiges Abkommen geschaffen wurde. „Diese Lösung, wenn sie zustande kommt, wird eine großartige für die Vereinigten Staaten von Amerika und alle NATO-Nationen sein“, heißt es in dem Statement.

Gespräche über „The Golden Dome“

Weitere Details zum Inhalt des geplanten Abkommens wurden nicht genannt. Es wurde jedoch erwähnt, dass zusätzliche Gespräche über das Raketenabwehrsystem „Golden Dome“ im Zusammenhang mit Grönland geführt werden.

Für die weiteren Verhandlungen wurde ein hochrangiges Team benannt. Diesem gehören Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandte Steve Witkoff an. Weitere Informationen sollen je nach Fortschritt der Gespräche folgen.

Zölle gegen mehrere NATO-Länder angekündigt

Am Samstag hatte der US-Präsident in einem beispiellosen Schritt unter Verweis auf den Grönland-Konflikt Zölle gegen acht europäische Staaten angedroht – alle von ihnen NATO-Länder, die Widerstand gegen Trumps Besitzansprüche auf die Arktisinsel geäußert haben.

Trump wollte ursprünglich ab 1. Februar Zölle in Höhe von 10 Prozent verhängen, ab dem 1. Juni Zölle in Höhe von 25 Prozent – auf alle Waren, die in die USA gesendet werden. Aktuell gilt seit Sommer für die meisten EU-Exporte nach Amerika ein Zollsatz von 15 Prozent.

Für Donnerstag ist ein EU-Sondergipfel geplant, bei dem es um den Umgang mit Trumps Zolldrohung gehen soll. Dieser soll weiterhin stattfinden, sagte eine Sprecherin von Ratspräsident António Costa. (TT.com)