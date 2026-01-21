Lenker verletzt

Schwerer Unfall auf der Seefelder Straße: Auto stürzte nach Kollision mit Lkw in Waldstück

Der Unfallwagen stürzte über die Böschung und blieb auf dem Dach in einem Waldstück liegen.
© TT/Liebl

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561