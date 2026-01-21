Die Wilkins-Show reichte den Haien gegen Bozen nicht zum Sieg

Dass sich die Haie trotz der aussichtslosen Lage am Tabellenende der ICE Hockey League noch nicht aufgegeben haben, bewiesen die Innsbrucker am Mittwochabend im Derby gegen den HCB Südtirol.

Beim Neun-Tore-Spektakel mit rassigen Rudelbildungen war Matt Wilkins mit vier Treffern der überragende Mann. Allerdings reichte der Vierpack nur zu einem Punkt. In der Overtime schlugen die Füchse nämlich eiskalt zu und erzielten den 5:4-Siegtreffer.