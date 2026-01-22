Spionage-Prozess gegen Egisto Ott hat begonnen

Am Donnerstag hat am Wiener Landesgericht mit der Verhandlung gegen Egisto Ott der größte Spionage-Prozess begonnen, der in den vergangenen Jahrzehnten in Österreich verhandelt worden ist. Der Anklagevortrag verzögerte sich allerdings um einige Minuten, da es PC-Probleme gab. Dem früheren Chefinspektor im mittlerweile aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung wird Amtsmissbrauch und nachrichtendienstliche Tätigkeit zugunsten Russlands vorgeworfen.

Der Verhandlungssaal 401 war gut, aber nicht bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Prozess dürfte auch weit über die Grenzen Österreichs verfolgt werden - wird Ott doch unter anderem vorgeworfen, im Auftrag des per internationalen Haftbefehls gesuchten ehemaligen Wirecard-Spitzenmanagers Jan Marsalek ohne dienstlichen Auftrag Personendaten im Interesse des russischen Geheimdiensts abgefragt und an diesen weitergegeben zu haben. Für diese Abfragen, die sich unter anderem gegen einen abtrünnigen, in Moskau in Ungnade gefallenen russischen Geheimdienst-Offizier richteten, habe Ott "Sachverhalte erfunden", führte der Staatsanwalt aus. Er habe den nach Montenegro Geflüchteten fälschlicherweise in die Nähe von autonom-anarchistischen Gruppierungen gerückt.

Ähnliches sei anderen Russinnen und Russen widerfahren, die dem russischen Staat den Rücken gekehrt hatten und deren jeweiligen Aufenthaltsort der russische Geheimdienst lokalisieren wollte. Dabei sei Ott stets unter der Vortäuschung von dienstlichen Aufträgen behilflich gewesen, betonte der Staatsanwalt: "Es ist alles erstunken und erlogen."

Ott habe sich bei der Ermittlung von Personendaten auch befreundeter Polizisten in Italien und Großbritannien bedient. Dabei habe er nicht nur Amtsmissbrauch begangen, sondern im Interesse des russischen Geheimdiensts gehandelt. "Das ist vereinfach gesagt Landesverrat", stellte der Staatsanwalt fest.

Otts berufliche Tätigkeit beim BVT habe sich im Tatzeitraum aber lediglich auf "Assistenzdienst" beschränkt, für Datenabfragen sei er gar nicht zuständig gewesen. Den Auftrag für die Datenabfragen habe er vom mittlerweile untergetauchten ehemaligen Abteilungsleiter im BVT, Martin Weiss, erhalten, der wiederum im Auftrag Marsaleks gehandelt haben soll, schilderte der Staatsanwalt die "Auftragskette". Weiss war damals bereits seit einem Jahr in Dauerkrankenstand, "es kann sich also nicht um einen dienstlichen Auftrag gehandelt haben." Manche der Aufträge habe Ott dann wiederum an den Zweitangeklagten weitergegeben.

Auch die Handys eines ehemaligen Kabinettschefs im Innenministerium und ein SINA-Laptop mit brisanten geheimdienstlichen Informationen eines EU-Staates sollen von Ott über Marsalek ihren Weg zum russischen Inlandsgeheimdienst FSB gefunden haben.

Ott dürfte spätestens ab Mittag zu Wort kommen, nachdem die Staatsanwälte ihre Anklage vorgetragen haben. Ott und seine Rechtsvertreterin Anna Mair erschienen überpünktlich und wurden vor dem Saal von zahlreichen Fotografen und Kameraleuten umringt. "Kein Kommentar", meinte Ott auf die Frage, wie er sich verantworten werde. Für die Beschuldigteneinvernahmen ist auch der Freitag vorgesehen.