Kommentar

Ein Abschluss, der letztlich ein Startschuss ist

Benedikt Mair

Kommentarvon Benedikt Mair

Tirols Schützen haben entschieden, dass Frauen auch künftig keine Gewehre tragen dürfen. Das ist zu akzeptieren. Der Wunsch nach einer Öffnung lässt sich aber nicht mehr einfangen.