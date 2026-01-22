- Überblick
Kommentar
Ein Abschluss, der letztlich ein Startschuss ist
Kommentarvon Benedikt Mair
Tirols Schützen haben entschieden, dass Frauen auch künftig keine Gewehre tragen dürfen. Das ist zu akzeptieren. Der Wunsch nach einer Öffnung lässt sich aber nicht mehr einfangen.
