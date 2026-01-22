Keine Frau am Gewehr: So wird die Wahl innerhalb der Tiroler Schützen aufgenommen

Bei den Tiroler Schützenkompanien dürfen auch weiterhin keine Frauen mit Waffen ausrücken. Das Ergebnis der geheimen Briefwahl sorgt innerhalb der Vereine für gemischte Gefühle, wie ein Rundruf zeigt. Manche begrüßen die Entscheidung, andere weniger. Dass das Thema jetzt endgültig vom Tisch ist, glaubt aber niemand.