Die besten Bilder
Team Tirol jubelte in Kitzbühel zum achten Mal über Junior-Gams
Von Max Ischia
Finn Neururer fixierte beim Kitzbüheler Junior Race Tagesbestzeit – Lea Tasser (3.) war die schnellste Tirolerin.
