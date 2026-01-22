Geisterfabriken sind in Europa auf dem Vormarsch: Was Tirols Industrie dazu sagt

Kein Mensch, kein Licht: Smarte Fabriken, in denen ausschließlich Roboter arbeiten, dürften in Europa zunehmend zur Normalität werden, sagen Experten. In Tirols Industriebetrieben soll es auch künftig keine völlig menschenleeren Hallen geben, betont IV-Präsident Max Kloger. Aber die Unternehmen automatisieren immer stärker. KI und Roboter werden den Mitarbeitenden die monotone Schwerarbeit künftig abnehmen.