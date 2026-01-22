Von Jonglage bis Schlägerei
Moderner Zirkus trifft Dorfgasthaus: Vier Künstlerinnen interpretieren den Stammtisch neu
Eine Szene aus dem Stück, in der drei von vier der KünstlerInnen zu sehen sind. Die Vorstellungen bei den Circustagen bzw. in Schwendt sind der Auftakt zu einer „Stammtisch-Tour“ durch mehrere Bundesländer.
© Milena Nowak
Es ist eine Zusammenkunft, die auch in Tirol Tradition hat: Der Stammtisch. Vier Künstlerinnen haben rund um das Thema ein humorvoll-artistisches Stück geschaffen, das sowohl bei den Circustagen Kufstein als auch beim Mairwirt in Schwendt zu sehen ist.