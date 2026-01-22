Doku über Schriftsteller
Karl-Markus Gauß: Lieber ein Solitär in Ljubljana als einer von vielen in London
Der Autor Karl-Markus Gauß wurde für seine Werke vielfach ausgezeichnet. Im Februar erscheint sein neues Buch „Die Liebe kommt immer zu spät“.
Geschrieben wird daheim: Der Schriftsteller Karl-Markus Gauß gilt als Kartograph des vergessenen Europas. Dokumentarfilmer Johannes Holzhausen hat ihn auf seinen Reisen begleitet. „Schlendern ist mein Metier“ kommt am Donnerstag zur Tirol-Premiere.