Betriebsausflug führte MitarbeiterInnen des Landes in die Burgenwelt Ehrenberg

Geschäftsführer Armin Walch begrüßte die Delegation und präsentierte das Konzept der Burgenwelt, das auf der nachhaltigen Erhaltung des Kulturguts und der Schaffung eines kulturtouristischen Highlights basiert. Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Restaurant Salzstadl, bei dem regionale Köstlichkeiten serviert wurden, führte Walch die Gruppe durch das Festungsensemble.

Zunächst ging es mit den Schrägaufzügen Ehrenberg Liner und Top Liner hinauf zum höchsten Punkt der Burgenwelt Ehrenberg, der Festung Schlosskopf. Von dort genoss die Gruppe den Panoramablick über den Talkessel von Reutte. Besonders beeindruckt zeigten sich die TeilnehmerInnen von den barrierefreien Angeboten, die ein inklusives Kultur- und Naturerlebnis ermöglichen. Auch die Anstrengungen der Burgenwelt Ehrenberg im Hinblick auf Inklusion fanden große Zustimmung. Die Erschließung durch die Schrägaufzüge, ein Themenweg für mobilitätseingeschränkte Menschen, taktile Elemente und ein Audio-Video-Guide ermöglichen den Gästen ein selbstbestimmtes und intensives Kultur- und Naturerlebnis.