Kitzbühel im Hahnenkamm-Fieber, Blochziehen in Fiss und Comedy in Kufstein: Das ist los in Tirol

Das Hahnenkamm-Wochenende steht vor der Tür. Damit steht ganz Tirol im Zeichen des Wintersports. Aber auch abseits der Skipiste ist am Wochenende einiges los. In Fiss wird etwa das Blochziehen gefeiert. Daneben wird es unter anderem mit Anna Buchegger und Lena Schaur musikalisch. Für einen unterhaltsamen Abend wiederum sorgen Hosea Ratschiller und Josef Hader.