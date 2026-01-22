🗓️ Unsere Event-Tipps
Kitzbühel im Hahnenkamm-Fieber, Blochziehen in Fiss und Comedy in Kufstein: Das ist los in Tirol
Am Wochenende steppt der Bär nicht nur beim Blochziehen. Auch beim großen Hahnenkamm-Wochenende und bei Comedy mit Hosea Ratschiller muss niemand Trübsal blasen.
© Reichle, Böhm, Schlager
Das Hahnenkamm-Wochenende steht vor der Tür. Damit steht ganz Tirol im Zeichen des Wintersports. Aber auch abseits der Skipiste ist am Wochenende einiges los. In Fiss wird etwa das Blochziehen gefeiert. Daneben wird es unter anderem mit Anna Buchegger und Lena Schaur musikalisch. Für einen unterhaltsamen Abend wiederum sorgen Hosea Ratschiller und Josef Hader.