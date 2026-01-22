Fußball-Profi und Instagram-Star Alisha Lehmann lüftet ihr Liebesgeheimnis

Sportlich läuft es für die Schweizer Fußballerin und Instagram-Star Alisha Lehmann derzeit nicht rund, dafür aber wieder privat. An ihrem 27. Geburtstag am Mittwoch hat die Nationalspielerin ihre neue Beziehung öffentlich gemacht. Sie postete bei Instagram eine Reihe von Fotos mit ihrem neuen Freund Montel McKenzie (28).

Der Engländer spielt als Verteidiger beim unterklassigen Fußballclub Folkestone Invicta FC in der siebten Liga. Bekannter dürfte er den Fans allerdings aus dem englischen Reality-TV sein, wo er 2023 an der Dating-Show „Love Island“ und 2025 bei „Love Island: All Stars“ teilnahm. Dazu spielt er in der Baller League UK für MVPs United. Bei dem Club ist Alisha Lehmann Co-Managerin.

Auch McKenzie postete erstmals Pärchenfotos. „Happy Birthday Baby“, schrieb der 28-Jährige auf Instagram, gefolgt von einem Herzchen-Emoji. Lehmann antwortete mit „Love you“.

Zuvor war Lehmann mit dem brasilianischen Fußball-Profi Douglas Luiz liiert. Mit ihm war sie 2024 gemeinsam zu Juventus Turin gewechselt, ehe im April 2025 die Trennung bekannt wurde. Lehmann gehört durch ihre Präsenz in den sozialen Medien zu den bekanntesten Persönlichkeiten im Frauenfußball. Sie hat knapp 16 Millionen Follower auf Instagram und 11,8 Millionen Follower bei Tiktok.

Lehmann könnte es übrigens bald in die Nähe ihres neuen Partners verschlagen. Denn laut der englischen BBC will Leicester City die Offensivspielerin vom italienischen Erstligisten FC Como Women verpflichten. Der Verein aus der Women's Super League soll demnach in den vergangenen Tagen fortgeschrittene Gespräche mit Como geführt haben.