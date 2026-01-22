Nach Kollision mit Radfahrerin in Innsbruck: Polizei sucht nach Pkw-Lenkerin

Innsbruck – Die Innsbrucker Verkehrspolizei sucht nach einer Pkw-Lenkerin, die am Mittwochabend am Fürstenweg in einen Unfall mit einer Radfahrerin verwickelt war. Wie die Beamten berichtnt, war gegen 19.20 Uhr eine 23-jährige Österreicherin mit ihrem Mountainbike in westlicher Richtung unterwegs und wollte vor dem Parkhaus auf Höhe der Hausnummer 180 nach links abbiegen. Zeitgleich fuhr eine Autofahrerin mit ihrem orangefarbenen Fahrzeug aus dem Parkhaus raus. Dabei kam es zur Kollision mit der Radfahrerin.