Nach Kollision mit Radfahrerin in Innsbruck: Polizei sucht nach Pkw-Lenkerin
Innsbruck – Die Innsbrucker Verkehrspolizei sucht nach einer Pkw-Lenkerin, die am Mittwochabend am Fürstenweg in einen Unfall mit einer Radfahrerin verwickelt war. Wie die Beamten berichtnt, war gegen 19.20 Uhr eine 23-jährige Österreicherin mit ihrem Mountainbike in westlicher Richtung unterwegs und wollte vor dem Parkhaus auf Höhe der Hausnummer 180 nach links abbiegen. Zeitgleich fuhr eine Autofahrerin mit ihrem orangefarbenen Fahrzeug aus dem Parkhaus raus. Dabei kam es zur Kollision mit der Radfahrerin.
Vor Ort gab die Radfahrerin an, nicht verletzt worden zu sein. Daher erfolgte kein Datenaustausch zwischen den Beteiligten. Im Nachhinein verspürte die 23-Jährige jedoch Schmerzen im Bereich der Beine und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Polizei bittet nun die unbekannte Pkw-Lenkerin, sich unter der Telefonnummer 059133/7591 zu melden, um den Vorfall aufzuklären. (TT.com)