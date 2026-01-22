„Hat geblutet wie Sau“: Tiroler Schauspielerin Katharina Straßer bei Unfall verletzt

Die Tiroler Schauspielerin Katharina Straßer zeigt sich in ihrem neuesten Facebook-Reel mit Schrammen im Gesicht. „Ich bereite mich aufs Casting für Quasimodo vor. Ich glaube, ich hab‘ gute Chancen, diese Rolle zu kriegen“, scherzt die Schauspielerin.

Doch leider ist die Ursache gar nicht lustig: Straßer hatte einen Unfall und zog sich dabei Blessuren zu. „Mir ist ein Radfahrer reingefahren.“ Sie sei noch weggesprungen und dabei „ganz blöd gestürzt und so richtig schön mit dem Gesicht, mit der Nase voraus, auf den Gehsteig.“