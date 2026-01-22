- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Tennis-Mekka Kitzbühel
Vorteil Tagger und Co.: Nach über 30 Jahren kehrt ein Damen-Turnier nach Kitzbühel zurück
Die Osttirolerin Lilli Tagger ist eine der Wunschspielerinnen der Veranstalter.
© imago/Hasenkopf
Von Max Ischia
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten