86-Jähriger in Telfs von einparkendem Auto erfasst und verletzt

Telfs – In Telfs ist es Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 86-jähriger Fußgänger verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 12.30 Uhr ein 66-jähriger Österreicher in der Weißenbachgasse mit seinem Auto einparken.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dabei zur Kollision mit dem 86-jährigen Pensionisten. Der Fußgänger stürzte durch den Anprall zu Boden und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Zams eingeliefert. (TT.com)