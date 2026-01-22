Lothar Matthäus bei Skiunfall am Arlberg verletzt

Bei der letzten Abfahrt stürzte der 64-Jährige auf die rechte Seite. Der ehemalige Bayern-Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt diagnostizierte unter anderem einen doppelten Bänderriss.

Lech – Fußball-Legende Lothar Matthäus hat sich bei einem Sturz auf Skiern verletzt. Er muss sich einer Operation an der Schulter unterziehen, wie der 64-Jährige der Bild sagte. Bei Matthäus’ Rückkehr nach München diagnostizierte demnach der ehemalige Bayern-Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt unter anderem einen doppelten Bänderriss.

„Ich habe mir auf der rechten Seite auch noch Rippen geprellt, was natürlich schmerzhaft ist. Und ich trage den rechten Arm in einer Schlaufe. Aber insgesamt geht es mir gut. Wichtig ist jetzt die schnelle OP, die wohl kein großer Eingriff ist“, so Matthäus.

Zu dem Unfall in Lech am Arlberg schilderte Matthäus: „Es war die letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag. Die Piste war eisig und wellig. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut – da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite. Eine Welle habe ich nicht richtig erwischt, die Ski haben verkantet.“ Das Problem sei demnach das Eis gewesen.

