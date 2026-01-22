Wer darf hoffen?

16 Chancen für „Blood & Sinners“, Enttäuschung für Österreich: Das sind die Oscar-Nominierten

Am Donnerstagnachmittag wurden die Nominierten für die 98. Oscarverleihung bekanntgegeben.
© VALERIE MACON

Ryan Cooglers Horrormusical schreibt Filmgeschichte. „One Battle After Another“ heimste 13 Nominierungen ein.

Los Angeles – Die heurige Oscar-Saison beginnt mit einem Rekord: Der musikalische Vampirhorrorfilm „Blood & Sinners“ von Regisseur Ryan Coogler geht mit ganzen 16 Nominierungen ins Rennen um die wichtigsten Filmpreise der Welt, die am 15. März zum 98. Mal verliehen werden. Damit deklassiert das Werk das bisherige Allzeit-Spitzentrio „All About Eve“, „Titanic“ und „La La Land“, das auf je 14 Nominierungen kam. Cooglers Werk hat in praktisch allen zentralen Kategorien Siegchancen.

Auf Platz 2 des heurigen Feldes liegt mit 13 Nominierungen „One Battle After Another“ von Paul Thomas Anderson. Bereits mit gehörigem Abstand und je neun Nennungen folgt ein Trio, bestehend aus Guillermo del Toros „Frankenstein“, Timothée Chalamets Darstellung eines Tischtennisspielers in „Marty Supreme“ sowie das norwegische Familiendrama „Sentimental Value“ von Joachim Trier.

Oscars 2026: Alle Nominierten im Überblick

Bester Hauptdarsteller

  • Timothée ChalametMarty Supreme
  • Leonardo DiCaprioOne Battle After Another
  • Ethan HawkeBlue Moon
  • Michael B. JordanBlood & Sinners
  • Wagner MouraThe Secret Agent

Bester Nebendarsteller

  • Benicio Del ToroOne Battle After Another
  • Jacob ElordiFrankenstein
  • Delroy LindoBlood & Sinners
  • Sean PennOne Battle After Another
  • Stellan SkarsgårdSentimental Value

Beste Hauptdarstellerin

  • Jessie BuckleyHamnet
  • Rose ByrneIf I Had Legs I’d Kick You
  • Kate HudsonSong Sung Blue
  • Renate ReinsveSentimental Value
  • Emma StoneBugonia

Beste Nebendarstellerin

  • Elle FanningSentimental Value
  • Inga Ibsdotter LilleaasSentimental Value
  • Amy MadiganWeapons
  • Wunmi MosakuBlood & Sinners
  • Teyana TaylorOne Battle After Another

Bester Animationsfilm

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie oder die Kunst des Regens
  • Zoomania 2

Bester animierter Kurzfilm

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Bestes Casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Blood & Sinners

Beste Kamera

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Blood & Sinners
  • Train Dreams

Bestes Kostümdesign

  • Avatar: Fire and Ash
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Blood & Sinners

Beste Regie

  • Chloé ZhaoHamnet
  • Josh SafdieMarty Supreme
  • Paul Thomas AndersonOne Battle After Another
  • Joachim TrierSentimental Value
  • Ryan CooglerBlood & Sinners

Bester Dokumentarfilm

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Bester Dokumentar-Kurzfilm

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: “Were and Are Gone”
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Bester Schnitt

  • F1
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sentimental Value
  • Blood & Sinners

Bester internationaler Film

  • Brasilien: The Secret Agent
  • Frankreich: It Was Just an Accident
  • Norwegen: Sentimental Value
  • Spanien: Sirāt
  • Tunesien: The Voice of Hind Rajab

Bester Kurzfilm (Live Action)

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Bestes Make-up und Hairstyling

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Blood & Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister

Beste Filmmusik

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Blood & Sinners

Bester Filmsong

  • „Dear Me“ – aus Diane Warren: Relentless
  • „Golden“ – aus KPop Demon Hunters
  • „I Lied to You“ – aus Blood & Sinners
  • „Sweet Dreams of Joy“ – aus Viva Verdi!
  • Train Dreams – aus Train Dreams

Bester Film

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Blood & Sinners
  • Train Dreams

Bestes Szenenbild

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Blood & Sinners

Bester Ton

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Blood & Sinners
  • Sirāt

Beste visuelle Effekte

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Jurassic World: Rebirth
  • The Lost Bus
  • Blood & Sinners

Bestes adaptiertes Drehbuch

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Train Dreams

Bestes Originaldrehbuch

  • Blue Moon
  • It Was Just an Accident
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Blood & Sinners

Die zehn Arbeiten umfassende Königskategorie Bester Film ergänzen neben den fünf führenden in der Gesamtliste noch „Bugonia“ von Yorgos Lanthimos, „F1“ von Joseph Kosinski, „Hamnet“ von Chloé Zhao, „The Secret Agent“ von Kleber Mendonça Filho und „Train Dreams“ von Clint Bentley.

Chalamet, Stone, DiCaprio und Buckley dürfen hoffen

Breit gestreut ist das Feld bei den Schauspielkräften. Bei den Hauptdarstellerinnen sind die favorisierte Jessie Buckley („Hamnet“), Rose Byrne („If I Had Legs I'd Kick You“), Kate Hudson („Song Sung Blue“), Renate Reinsve („Sentimental Value“) sowie Emma Stone („Bugonia“) weiterhin im Rennen. Bei den Hauptdarstellern rittern hingegen Timothée Chalamet („Marty Supreme“), Leonardo DiCaprio („One Battle After Another“), Ethan Hawke („Blue Moon“), Michael B. Jordan („Blood & Sinners“) und Wagner Moura („The Secret Agent“) um die begehrte Trophäe.

Österreichs Hoffnungen zerschlagen

Die österreichischen Hoffnungen haben sich indes zerschlagen. Der heimische Dokumentarfilmer Richard Ladkani schaffte es mit seinem „Yanuni“ nicht in die Endrunde.

Selbstredend ein wenig enttäuscht, aber nicht zerstört zeigte sich Ladkani gegenüber der APA nach der Entscheidung. „Natürlich wäre es eine große Freude gewesen, nach der Shortlist diesmal noch einen Schritt weiterzugehen – das will ich gar nicht leugnen. Gleichzeitig ist das Erreichen der Shortlist bereits eine außergewöhnliche Anerkennung. Nach 'The Ivory Game' ist es nun das zweite Mal, dass wir es unter die engste Auswahl geschafft haben, und das erfüllt mich mit Stolz.“

Und der 52-jährige Filmemacher blickt bereits nach vorne: „Wir stehen bereits mit einem neuen Projekt über Dr. Jane Goodall in den Startlöchern – und vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal.“

Auch der österreichisch-schweizerische Erfolgsregisseur Edward Berger, der es für „The Ballad of Wallis Island“ zumindest in zwei Sparten in die Vorauswahl geschafft hatte, muss heuer bei der Glamourgala nicht für sich selbst mitfiebern. Und bei den Auslandsoscars war die österreichische Einreichung „Pfau – Bin ich echt?“ von Bernhard Wenger bereits zuvor nicht auf die Shortlist gekommen.

Das humane Kino

Academy-Präsidentin Lynette Howell Taylor hatte zum Auftakt des Nominierungsreigens die humane Dimension des Kinos unterstrichen: „Die Oscars feiern heuer unsere Verbindung miteinander.“ Das gelte auch gerade in Zeiten des technischen Fortschritts dank KI: „Der Herzschlag des Films ist und wird immer menschlich sein.“ Auf der menschlichen Seite findet sich auch die erste neue Oscar-Kategorie seit 25 Jahren: Zum ersten Mal wird heuer bei der wieder von Conan O'Brien moderierten Gala im Dolby Theatre das beste Casting gewürdigt.