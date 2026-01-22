16 Chancen für „Blood & Sinners“, Enttäuschung für Österreich: Das sind die Oscar-Nominierten

Ryan Cooglers Horrormusical schreibt Filmgeschichte. „One Battle After Another“ heimste 13 Nominierungen ein.

Los Angeles – Die heurige Oscar-Saison beginnt mit einem Rekord: Der musikalische Vampirhorrorfilm „Blood & Sinners“ von Regisseur Ryan Coogler geht mit ganzen 16 Nominierungen ins Rennen um die wichtigsten Filmpreise der Welt, die am 15. März zum 98. Mal verliehen werden. Damit deklassiert das Werk das bisherige Allzeit-Spitzentrio „All About Eve“, „Titanic“ und „La La Land“, das auf je 14 Nominierungen kam. Cooglers Werk hat in praktisch allen zentralen Kategorien Siegchancen.

Auf Platz 2 des heurigen Feldes liegt mit 13 Nominierungen „One Battle After Another“ von Paul Thomas Anderson. Bereits mit gehörigem Abstand und je neun Nennungen folgt ein Trio, bestehend aus Guillermo del Toros „Frankenstein“, Timothée Chalamets Darstellung eines Tischtennisspielers in „Marty Supreme“ sowie das norwegische Familiendrama „Sentimental Value“ von Joachim Trier.

Oscars 2026: Alle Nominierten im Überblick Bester Hauptdarsteller Timothée Chalamet – Marty Supreme

– Marty Supreme Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

– One Battle After Another Ethan Hawke – Blue Moon

– Blue Moon Michael B. Jordan – Blood & Sinners

– Blood & Sinners Wagner Moura – The Secret Agent Bester Nebendarsteller Benicio Del Toro – One Battle After Another

– One Battle After Another Jacob Elordi – Frankenstein

– Frankenstein Delroy Lindo – Blood & Sinners

– Blood & Sinners Sean Penn – One Battle After Another

– One Battle After Another Stellan Skarsgård – Sentimental Value Beste Hauptdarstellerin Jessie Buckley – Hamnet

– Hamnet Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

– If I Had Legs I’d Kick You Kate Hudson – Song Sung Blue

– Song Sung Blue Renate Reinsve – Sentimental Value

– Sentimental Value Emma Stone – Bugonia Beste Nebendarstellerin Elle Fanning – Sentimental Value

– Sentimental Value Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

– Sentimental Value Amy Madigan – Weapons

– Weapons Wunmi Mosaku – Blood & Sinners

– Blood & Sinners Teyana Taylor – One Battle After Another Bester Animationsfilm Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie oder die Kunst des Regens

Zoomania 2 Bester animierter Kurzfilm Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters Bestes Casting Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Blood & Sinners Beste Kamera Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Blood & Sinners

Train Dreams Bestes Kostümdesign Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Blood & Sinners Beste Regie Chloé Zhao – Hamnet

– Hamnet Josh Safdie – Marty Supreme

– Marty Supreme Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

– One Battle After Another Joachim Trier – Sentimental Value

– Sentimental Value Ryan Coogler – Blood & Sinners Bester Dokumentarfilm The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor Bester Dokumentar-Kurzfilm All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and Are Gone”

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness Bester Schnitt F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Blood & Sinners Bester internationaler Film Brasilien: The Secret Agent

The Secret Agent Frankreich: It Was Just an Accident

It Was Just an Accident Norwegen: Sentimental Value

Sentimental Value Spanien: Sirāt

Sirāt Tunesien: The Voice of Hind Rajab Bester Kurzfilm (Live Action) Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva Bestes Make-up und Hairstyling Frankenstein

Kokuho

Blood & Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister Beste Filmmusik Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Blood & Sinners Bester Filmsong „Dear Me“ – aus Diane Warren: Relentless

– aus Diane Warren: Relentless „Golden“ – aus KPop Demon Hunters

– aus KPop Demon Hunters „I Lied to You“ – aus Blood & Sinners

– aus Blood & Sinners „Sweet Dreams of Joy“ – aus Viva Verdi!

– aus Viva Verdi! „Train Dreams“ – aus Train Dreams Bester Film Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Blood & Sinners

Train Dreams Bestes Szenenbild Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Blood & Sinners Bester Ton F1

Frankenstein

One Battle After Another

Blood & Sinners

Sirāt Beste visuelle Effekte Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World: Rebirth

The Lost Bus

Blood & Sinners Bestes adaptiertes Drehbuch Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams Bestes Originaldrehbuch Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Blood & Sinners

Die zehn Arbeiten umfassende Königskategorie Bester Film ergänzen neben den fünf führenden in der Gesamtliste noch „Bugonia“ von Yorgos Lanthimos, „F1“ von Joseph Kosinski, „Hamnet“ von Chloé Zhao, „The Secret Agent“ von Kleber Mendonça Filho und „Train Dreams“ von Clint Bentley.

Chalamet, Stone, DiCaprio und Buckley dürfen hoffen

Breit gestreut ist das Feld bei den Schauspielkräften. Bei den Hauptdarstellerinnen sind die favorisierte Jessie Buckley („Hamnet“), Rose Byrne („If I Had Legs I'd Kick You“), Kate Hudson („Song Sung Blue“), Renate Reinsve („Sentimental Value“) sowie Emma Stone („Bugonia“) weiterhin im Rennen. Bei den Hauptdarstellern rittern hingegen Timothée Chalamet („Marty Supreme“), Leonardo DiCaprio („One Battle After Another“), Ethan Hawke („Blue Moon“), Michael B. Jordan („Blood & Sinners“) und Wagner Moura („The Secret Agent“) um die begehrte Trophäe.

Österreichs Hoffnungen zerschlagen

Die österreichischen Hoffnungen haben sich indes zerschlagen. Der heimische Dokumentarfilmer Richard Ladkani schaffte es mit seinem „Yanuni“ nicht in die Endrunde.

Selbstredend ein wenig enttäuscht, aber nicht zerstört zeigte sich Ladkani gegenüber der APA nach der Entscheidung. „Natürlich wäre es eine große Freude gewesen, nach der Shortlist diesmal noch einen Schritt weiterzugehen – das will ich gar nicht leugnen. Gleichzeitig ist das Erreichen der Shortlist bereits eine außergewöhnliche Anerkennung. Nach 'The Ivory Game' ist es nun das zweite Mal, dass wir es unter die engste Auswahl geschafft haben, und das erfüllt mich mit Stolz.“

Und der 52-jährige Filmemacher blickt bereits nach vorne: „Wir stehen bereits mit einem neuen Projekt über Dr. Jane Goodall in den Startlöchern – und vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal.“

Auch der österreichisch-schweizerische Erfolgsregisseur Edward Berger, der es für „The Ballad of Wallis Island“ zumindest in zwei Sparten in die Vorauswahl geschafft hatte, muss heuer bei der Glamourgala nicht für sich selbst mitfiebern. Und bei den Auslandsoscars war die österreichische Einreichung „Pfau – Bin ich echt?“ von Bernhard Wenger bereits zuvor nicht auf die Shortlist gekommen.

Das humane Kino