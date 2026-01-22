16 Chancen für „Blood & Sinners“, Enttäuschung für Österreich: Das sind die Oscar-Nominierten
Ryan Cooglers Horrormusical schreibt Filmgeschichte. „One Battle After Another“ heimste 13 Nominierungen ein.
Los Angeles – Die heurige Oscar-Saison beginnt mit einem Rekord: Der musikalische Vampirhorrorfilm „Blood & Sinners“ von Regisseur Ryan Coogler geht mit ganzen 16 Nominierungen ins Rennen um die wichtigsten Filmpreise der Welt, die am 15. März zum 98. Mal verliehen werden. Damit deklassiert das Werk das bisherige Allzeit-Spitzentrio „All About Eve“, „Titanic“ und „La La Land“, das auf je 14 Nominierungen kam. Cooglers Werk hat in praktisch allen zentralen Kategorien Siegchancen.
Auf Platz 2 des heurigen Feldes liegt mit 13 Nominierungen „One Battle After Another“ von Paul Thomas Anderson. Bereits mit gehörigem Abstand und je neun Nennungen folgt ein Trio, bestehend aus Guillermo del Toros „Frankenstein“, Timothée Chalamets Darstellung eines Tischtennisspielers in „Marty Supreme“ sowie das norwegische Familiendrama „Sentimental Value“ von Joachim Trier.
Oscars 2026: Alle Nominierten im Überblick
Bester Hauptdarsteller
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Blood & Sinners
- Wagner Moura – The Secret Agent
Bester Nebendarsteller
- Benicio Del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Blood & Sinners
- Sean Penn – One Battle After Another
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Beste Hauptdarstellerin
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Beste Nebendarstellerin
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – Blood & Sinners
- Teyana Taylor – One Battle After Another
Bester Animationsfilm
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie oder die Kunst des Regens
- Zoomania 2
Bester animierter Kurzfilm
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Bestes Casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Blood & Sinners
Beste Kamera
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Blood & Sinners
- Train Dreams
Bestes Kostümdesign
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Blood & Sinners
Beste Regie
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Ryan Coogler – Blood & Sinners
Bester Dokumentarfilm
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Bester Dokumentar-Kurzfilm
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: “Were and Are Gone”
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Bester Schnitt
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Blood & Sinners
Bester internationaler Film
- Brasilien: The Secret Agent
- Frankreich: It Was Just an Accident
- Norwegen: Sentimental Value
- Spanien: Sirāt
- Tunesien: The Voice of Hind Rajab
Bester Kurzfilm (Live Action)
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Bestes Make-up und Hairstyling
- Frankenstein
- Kokuho
- Blood & Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Beste Filmmusik
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Blood & Sinners
Bester Filmsong
- „Dear Me“ – aus Diane Warren: Relentless
- „Golden“ – aus KPop Demon Hunters
- „I Lied to You“ – aus Blood & Sinners
- „Sweet Dreams of Joy“ – aus Viva Verdi!
- „Train Dreams“ – aus Train Dreams
Bester Film
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Blood & Sinners
- Train Dreams
Bestes Szenenbild
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Blood & Sinners
Bester Ton
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Blood & Sinners
- Sirāt
Beste visuelle Effekte
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World: Rebirth
- The Lost Bus
- Blood & Sinners
Bestes adaptiertes Drehbuch
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
Bestes Originaldrehbuch
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Blood & Sinners
Die zehn Arbeiten umfassende Königskategorie Bester Film ergänzen neben den fünf führenden in der Gesamtliste noch „Bugonia“ von Yorgos Lanthimos, „F1“ von Joseph Kosinski, „Hamnet“ von Chloé Zhao, „The Secret Agent“ von Kleber Mendonça Filho und „Train Dreams“ von Clint Bentley.
Chalamet, Stone, DiCaprio und Buckley dürfen hoffen
Breit gestreut ist das Feld bei den Schauspielkräften. Bei den Hauptdarstellerinnen sind die favorisierte Jessie Buckley („Hamnet“), Rose Byrne („If I Had Legs I'd Kick You“), Kate Hudson („Song Sung Blue“), Renate Reinsve („Sentimental Value“) sowie Emma Stone („Bugonia“) weiterhin im Rennen. Bei den Hauptdarstellern rittern hingegen Timothée Chalamet („Marty Supreme“), Leonardo DiCaprio („One Battle After Another“), Ethan Hawke („Blue Moon“), Michael B. Jordan („Blood & Sinners“) und Wagner Moura („The Secret Agent“) um die begehrte Trophäe.
Österreichs Hoffnungen zerschlagen
Die österreichischen Hoffnungen haben sich indes zerschlagen. Der heimische Dokumentarfilmer Richard Ladkani schaffte es mit seinem „Yanuni“ nicht in die Endrunde.
Selbstredend ein wenig enttäuscht, aber nicht zerstört zeigte sich Ladkani gegenüber der APA nach der Entscheidung. „Natürlich wäre es eine große Freude gewesen, nach der Shortlist diesmal noch einen Schritt weiterzugehen – das will ich gar nicht leugnen. Gleichzeitig ist das Erreichen der Shortlist bereits eine außergewöhnliche Anerkennung. Nach 'The Ivory Game' ist es nun das zweite Mal, dass wir es unter die engste Auswahl geschafft haben, und das erfüllt mich mit Stolz.“
Und der 52-jährige Filmemacher blickt bereits nach vorne: „Wir stehen bereits mit einem neuen Projekt über Dr. Jane Goodall in den Startlöchern – und vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal.“
Auch der österreichisch-schweizerische Erfolgsregisseur Edward Berger, der es für „The Ballad of Wallis Island“ zumindest in zwei Sparten in die Vorauswahl geschafft hatte, muss heuer bei der Glamourgala nicht für sich selbst mitfiebern. Und bei den Auslandsoscars war die österreichische Einreichung „Pfau – Bin ich echt?“ von Bernhard Wenger bereits zuvor nicht auf die Shortlist gekommen.
Das humane Kino
Academy-Präsidentin Lynette Howell Taylor hatte zum Auftakt des Nominierungsreigens die humane Dimension des Kinos unterstrichen: „Die Oscars feiern heuer unsere Verbindung miteinander.“ Das gelte auch gerade in Zeiten des technischen Fortschritts dank KI: „Der Herzschlag des Films ist und wird immer menschlich sein.“ Auf der menschlichen Seite findet sich auch die erste neue Oscar-Kategorie seit 25 Jahren: Zum ersten Mal wird heuer bei der wieder von Conan O'Brien moderierten Gala im Dolby Theatre das beste Casting gewürdigt.