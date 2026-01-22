Ermittlungen nach Großbrand zu Silvester in Schwaz gehen weiter: Polizei sucht Zeugen

In einem Mehrparteienhaus in Schwaz war es in der Silvesternacht zu einem Großbrand gekommen. Drei Personen – eine 61-Jährige, ein 70-Jähriger und eine 81-Jährige – wurden unbestimmten Grades verletzt und mussten ins Krankenhaus Schwaz gebracht werden. Bei der Evakuierung von neun Wohnungen mussten die Einsatzkräfte zum Teil Wohnungstüren aufbrechen und Fenster einschlagen, um Bewohner zu befreien. 17 Personen mussten die Nacht daraufhin in der Sporthalle Schwaz verbringen, wo die Stadt ein Notlager einrichtete. Das Rote Kreuz betreute die Betroffenen.

Brand in Schwazer Wohnanlage

Laut den Einsatzkräften habe sich das Feuer gegen 1.20 Uhr im Bereich der Müllräume entzündet. Im weiteren Verlauf entwickelte sich der Brand zu einem Großbrand in der Wohnanlage. Nach Angaben der Polizei wurden durch das Feuer neun Wohnungen unbewohnbar. Neben der Feuerwehr Schwaz waren auch die FFW Vomp, Vomperbach, Jenbach und Stans vor Ort. Zusätzlich rückte die Betriebsfeuerwehr Tyrolit aus.

Zwei Feuerwerksbatterien im Müllraum

Erste Ermittlungen ergaben, dass eine abgestellte Feuerwerksbatterie im Müllraum Grund für den Brand war. Dort waren jedoch zwei Feuerwerksbatterien abgestellt. Eine 58-jährige Frau, welche eine Batterie dort abgestellt hatte, konnte ausgeforscht und von den Brandermittlern einvernommen werden. Diese Batterie war jedoch nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht brandursächlich.