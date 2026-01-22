Tarnen, täuschen und verschleiern: Wie der „Staatsfeind Nr. 1“ in geheimer Mission unterwegs war

Beim Prozessauftakt gegen den ehemaligen Verfassungsschützer Egisto Ott erfuhr das Gericht viel über die Welt der Nachrichten- und Geheimdienste. Eine österreichische, abgespeckte Version von James Bond.

Wien – Es sind zwei höchst unterschiedliche Geschichten, die das Geschworenengericht, dutzende (auch internationale) Medienleute und einige Gerichtskiebitze am Donnerstag im Verhandlungssaal 401 des Wiener Straflandesgericht zu hören bekommen. Für das dreiköpfige Team der Staatsanwaltschaft ist der Angeklagte Egisto Ott ein gefallener Polizeibeamter, von beruflichem Frust angetrieben und privat pleite. Deshalb, und nicht etwa, weil er Russland oder das Putin-Regime toll finde, habe er dem russischen Inhaltsgeheimdienst FSB über viele Jahre geheime Informationen geliefert. Über russische Dissidenten etwa, die in den Westen geflohen seien. Auch Handys und Laptops seien über ihn in Moskau gelandet.

Frustriert und pleite?

„Der russische Geheimdienst zahlt sehr gut“, führt der Staatsanwalt im über einstündigen Eröffungsplädoyer aus. Und Menschen wie Ott seien extrem anfällig für eine solche Anwerbung. Außerdem habe sich Ott Anerkennung versprochen. Die habe ihm gefehlt, als er nach Jahren als Verbindungsbeamter in Italien und der Türkei zurück in Österreich eher am beruflichen Abstellgleis landete.

„Allesamt erstunken und erlogen“ seien Otts Rechtfertigungen über Personendatenabfragen in nationalen und internationalen Datenbanken. Ott habe durch sein Verhalten„Leben gefährdet“ und die Republik geschädigt, so die Staatsanwaltschaft.

Dienstlich, aber streng geheim

Der Angeklagte, er bekennt sich in allen Anklagepunkten nicht schuldig, erzählt eine andere Version. Sie gerät abenteuerlich und unvollständig. Denn er habe bei der „Operation Doktor“ stets dienstlich, aber streng geheim gehandelt und zwar auf Auftrag eines „befreundeten westlichen Geheimdienstes“. Er dürfe allerdings nicht sagen, um welchen es sich handle, denn er sei nicht von seiner Geheimhaltungsklausel befreit.

Zu Beginn seiner ausführlichen Stellungnahme stellt Ott klar, dass er nicht von Hass zerfressen ist, wie der Staatsanwalt behauptet hat. „Hass zerfrisst die Seele und ich lasse mir meine Seele nicht zersetzen“, sagt er. „Emotional bin ich durchaus, das liegt in meiner Natur, ich bin halber Italiener“, ergänzt er. In Österreich sehe man in ihm den „Staatsfeind Nr. 1“, moniert der fast 64-jährige Kärntner, der „nur noch in Pension gehen will“.

Ich bin unschuldig, die Vorwürfe gegen mich abstrus. Gegen mich und meine Familie läuft seit Jahren eine beispiellose Hatz. Egisto Ott, Angeklagter

Dann erzählt Ott ausführlich, wie er in seinen vielen Jahren beim BVT (dem Vorläufer des heutigen Staatsschutzes DSN) gearbeitet habe. Sein Job sei es gewesen, Informationen zu sammeln. Da nehme man, was man bekomme. Wichtig sei nur der Quellenschutz. Drei Handys von Kabinettsmitarbeitern aus dem Innenministerium seien ihm etwa ins Postkastl geworfen worden. Das sei ganz normal, betont Ott, so habe er oft Informationen bekommen.

Keine Antworten für die Staatsanwaltschaft

Fragen des vorsitzenden Richters Johannes Varga beantwortet Ott am ersten Prozesstag, nicht aber die der Staatsanwaltschaft. „Derzeit nicht“, gibt er sich angriffslustig. Außerdem werde er noch für Überraschungen sorgen, kündigt er neue Beweise an.

Auch den Geschworenen gibt Ott, intern kolportierter Spitzname „Dottore“, bereitwillig Auskunft über sein Leben beim Nachrichtendienst. Er stehe etwa im Iran seit 2011 auf der Todesliste. Trotzdem sei seine Meldeadresse nicht geheim. „Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben“. Fortsetzung folgt heute, bis März gibt es zehn Verhandlungstage.

