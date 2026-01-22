Große Verantwortung
Sekunden der Entscheidung: Welche wichtige Rolle Ernst Pirnbacher auf der Streif spielt
Ernst Pirnbacher an seinem Arbeitsplatz bei der Besichtigung zum ersten Training am Dienstag. Hier im Bild mit dem Slowenischen Rennläufer Martin Cater.
© KSC/Jürgen Klecha
Ohne den Pillerseetaler Ernst Pirnbacher gibt es keinen Start auf der Streif und dem Ganslernhang. Er hat vor zehn Jahren eine der verantwortungsvollsten Funktionen bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel übernommen: Startrichter.