Große Verantwortung

Sekunden der Entscheidung: Welche wichtige Rolle Ernst Pirnbacher auf der Streif spielt

Ernst Pirnbacher an seinem Arbeitsplatz bei der Besichtigung zum ersten Training am Dienstag. Hier im Bild mit dem Slowenischen Rennläufer Martin Cater.
© KSC/Jürgen Klecha
Von Harald Angerer

Ohne den Pillerseetaler Ernst Pirnbacher gibt es keinen Start auf der Streif und dem Ganslernhang. Er hat vor zehn Jahren eine der verantwortungsvollsten Funktionen bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel übernommen: Startrichter.

