18-Jähriger Skifahrer im Zillertal gegen schneebedeckten Felsen gekracht

Im Skigebiet Zillertal Arena verletzte sich am Donnerstag ein 18-jähriger Skifahrer schwer, nachdem er gegen einen Felsen gefahren war. Der junge Mann war gemeinsam mit einer Gruppe Jugendlicher gegen 12.16 Uhr auf einer rot markierten Piste unterwegs, als er mit hoher Geschwindigkeit über den Pistenrand hinausgeriet.

In der Folge stürzte er über in das freie Gelände zwischen zwei Pisten ab und prallte 24 Meter vom Pistenrand entfernt gegen einen mit Schnee bedeckten Felsen, wo er verletzt liegen blieb.