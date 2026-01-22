Pkw überschlug sich nach Sekundenschlaf: Mutter mit vier Monaten altem Sohn unterwegs

Glück im Unglück hatten am Donnerstag eine 22-jährige Frau und ihr vier Monate alter Sohn. Die junge Mutter lenkte einen Pkw um 12.34 Uhr auf der Ötztalstraße in Umhausen taleinwärts, ihr Sohn befand sich in einer Babyschale auf der Rückbank.

Der Pkw überschlug sich und kam nach rund 15 Metern im Straßengraben zum liegen. Die verständigte Rettung untersuchte die beiden Insassen am Unfallort. Vorsorglich wurden die beiden zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Zams verbracht. Sowohl die Lenkerin als ihr Sohn blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. (TT.com)