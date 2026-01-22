Buslenker wollte zehnjährigem Bub ausweichen: Fahrgast bei Vollbremsung verletzt

Weil er einem zehnjährigen Bub, der plötzlich die Fahrbahn betrat, auszuweichen, musste ein Busfahrer am Donnerstag eine Vollbremsung vornehmen. Dabei verletzte sich einer der Fahrgäste. Der 64-jährige Busfahrer lenkte gegen 17 Uhr den Bus der Linie „R“ auf der Reichenauerstraße in Richtung Osten.

Bei der Haltestelle „Mitterhoferstraße“ stand ein vermutlich zehnjähriger Bub, welcher mit mehreren Erwachsenen sprach. Der Buslenker hatte die Fahrgeschwindigkeit des Busses bereits verringert, als sich der Bub plötzlich um 180 Grad drehte und etwa einen Meter vor dem Bus die Fahrbahn betrat. Um einen Zusammenstoß mit dem Buben zu verhindern, machte der Buslenker eine Vollbremsung. Ein Erwachsener schaffte es noch, den Bub zu halten. Nach dem Vorfall setzte der Bub seinen Weg fort. Im Zuge des Bremsmanövers wurde ein Fahrgast leicht verletzt.