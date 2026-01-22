Nächstes Ski-Ass vor Hahnenkamm-Rennen im Baby-Glück

Sportlich läuft es für Kristoffer Jakobsen aktuell alles andere als nach Wunsch. Der Slalom-Spezialist schaffte es in der laufenden Saison noch nicht einmal in die Punkteränge.

Doch privat gibt es für den Schweden Grund zur Freude. Auf Instagram verkündete er und seine Partnerin Erica Hillrings, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. „Ted ist total aufgeregt, dass er großer Bruder wird“, schrieben sie zu ein paar Schnappschüssen, die den fast Einjährigen zeigen, wie er die Ultraschallbilder bestaunt.

Für Jakobsen vielleicht eine Extramotivation für dem Slalom-Klassiker am Ganslernhang. In den vergangenen beiden Jahren fuhr er auf die Ränge 4 bzw. 2 in Kitzbühel.

Bereits Anfang der Woche verkündete Henrik Krisoffersen, dass er ebenfalls zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet. (TT.com)