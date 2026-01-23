E-Scooter in Hall in Tirol in Flammen aufgegangen

Hall in Tirol – In Hall ist am Donnerstagabend ein E-Scooter in Brand geraten. Laut Angaben des Besitzers hatte der Akku des Rollers selbstständig zu rauchen begonnen. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Der Brand ereignete sich gegen 19.45 Uhr. Der Besitzer gab an, dass der Rauchentwicklung kein Sturz oder Ladevorgang unmittelbar vorausgegangen war. Die Freiwillige Feuerwehr Hall in Tirol rückte rasch zum Einsatzort aus.

Ein Atemschutztrupp entfernte den brennenden Akku aus dem E-Scooter, der anschließend zum Stützpunkt der Feuerwehr gebracht wurde. Am E-Scooter entstand Totalschaden. Angrenzende Gebäude oder die Straße wurden durch das Brandgeschehen nicht beschädigt.