Mehr als 1000 Drehtage
Von Sheeran bis Starbucks: Diese großen Produktionen wählten Tirol als Kulisse
Der britische Sänger Ed Sheeran wählte den Hintertuxer Gletscher als Kulisse für ein Musikvideo. Damit ist er nicht allein: Mit mehr als 1000 Drehtagen im Vorjahr lockt Tirol immer wieder große Videodrehs an.
© APA/AFP/Angela Weiss, ORF/Mona Film/ Barry Films/Victoria Herbig
Mysteriöse Dreharbeiten für einen Werbespot in Hall und Seefeld sorgen für Rätselraten. Schon in der Vergangenheit wählte so manche internationale Produktion Tirol als Filmkulisse – vom Musikvideo mit Milliarden Aufrufen bis Bollywood. Um Drehs nach Tirol zu holen, fließt auch öffentliches Geld.