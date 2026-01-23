Von Sheeran bis Starbucks: Diese großen Produktionen wählten Tirol als Kulisse

Der britische Sänger Ed Sheeran wählte den Hintertuxer Gletscher als Kulisse für ein Musikvideo. Damit ist er nicht allein: Mit mehr als 1000 Drehtagen im Vorjahr lockt Tirol immer wieder große Videodrehs an.

