Mehr als 1000 Drehtage

Von Sheeran bis Starbucks: Diese großen Produktionen wählten Tirol als Kulisse

Der britische Sänger Ed Sheeran wählte den Hintertuxer Gletscher als Kulisse für ein Musikvideo. Damit ist er nicht allein: Mit mehr als 1000 Drehtagen im Vorjahr lockt Tirol immer wieder große Videodrehs an.
Von Clemens Markart

Mysteriöse Dreharbeiten für einen Werbespot in Hall und Seefeld sorgen für Rätselraten. Schon in der Vergangenheit wählte so manche internationale Produktion Tirol als Filmkulisse – vom Musikvideo mit Milliarden Aufrufen bis Bollywood. Um Drehs nach Tirol zu holen, fließt auch öffentliches Geld.