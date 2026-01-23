Veranstaltungs-Reihe

„Uni goes Reutte“: Tourismus zwischen Hitzerekord und Schneekanone

Oftmals ermöglicht nur noch ein künstliches Schneeband Wintersport.
© APA
Helmut Mittermayr

Von Helmut Mittermayr

Die Veranstaltungsreihe „Uni goes Reutte“ bringt am 5. Februar Prof. Robert Steiger und mit ihm ein „heißes“ Thema ins Außerfern.

Für Sie im Bezirk Reutte unterwegs:

Helmut Mittermayr

Helmut Mittermayr

+4350403 3043

Simone Tschol

Simone Tschol

+4350403 3042