Große Anspannung vor dem heutigen Super-G: „Der Druck ist diesmal höher“

Im Gegensatz zur Abfahrt darf man den ÖSV-Herren im heutigen Super-G (11.30 Uhr/TT.com-Live-Ticker) alles zutrauen. Das gilt für die Saisonsieger Kriechmayr und Schwarz – und für Raphael Haaser sowieso.

Die große Vorjahres-Sensation war beim donnerstägigen Pressegespräch im Österreicher-Hotel Kitzhof der große Abwesende. Nachdem er schon das zweite Abfahrtstraining wegen einer Verkühlung ausgelassen hatte, verzichtete Raphael Haaser auch auf die obligate Menschenansammlung in der Hotel-Lobby. Er, der im Vorjahr im Kitzbüheler Super-G nach einer fünf Wochen zuvor in Val d’Isére erlittenen Kreuzbandüberdehnung wie Phönix aus der Asche emporstieg und Rang zwei belegte – gerade einmal elf Hundertstelsekunden hinter dem Schweizer Ski-Genie Marco Odermatt. Wochen später sollte der Mauracher sein Comeback-Märchen bei der Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm mit Riesentorlauf-Gold und Super-G-Silber krönen.

Was das für den heutigen Super-G bedeutet? „Das Wissen, dass mir die Strecke liegt, ist sicher kein Nachteil“, sagt Haaser und meint: „Der Druck ist diesmal aber vielleicht höher, weil man wieder gleich performen will.“ Auch Vincent Kriechmayr hat den Allrounder vom Achensee wenig überraschend auf der Rechnung. „Wenn er fit ist und er es sich zutraut, voll zu attackieren, hat er alle Chancen.“

Wie überhaupt die Chancen auf einen rot-weiß-roten Erfolg gut stehen. Mit den Saisonsiegern Kriechmayr und Marco Schwarz und insgesamt sechs Stockerlplätzen ist Österreich die erfolgreichste Nation der bisherigen Saison – dazu stand man in den bisher 22 Super-G auf der Streif-Alm nur einmal (2019) nicht am Podest.

„Der Super-G hat sicher nicht den Stellenwert der Abfahrt, das ist ganz klar. Wenn man aber einen Super-G herauspicken kann im Weltcup-Zirkus, dann ist es der in Kitzbühel. Auch aufgrund der Geschichte mit dem Hermann (Maier)“, nickt Kriechmayr, der es sich offenlässt, ob er noch einmal als Aktiver in die Gamsstadt zurückkehren wird. Derzeit mache ihm der Skisport wieder großen Spaß.

Missglückte Vorjahresaktion

Vor Jahresfrist musste der 34-jährige Erfolgsgarant in Kitzbühel die Segel streichen. Nach einer in Wengen erlittenen Innenbandverletzung im rechten Knie wollte der Oberösterreicher allen Schmerzen zum Trotz in Kitzbühel starten, winkte dann aber nach dem Einfahren für den Super-G doch noch ab. Im Nachhinein eine vernachlässigbare Aktion. Aber man lerne immer dazu.