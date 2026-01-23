Wechsel am 1. Februar
Letzte Rede als oberste Beamtin: Innsbrucker Magistrats-Direktorin zog Bilanz
Auch Bürgermeister Johannes Anzengruber (r.) und Vizebürgermeister Georg Willi lauschten der Abschiedsrede von Magistratsdirektorin Gabriele Herlitschka. Sie übernimmt mit 1. Februar eine neu geschaffene Abteilung.
© Michael Domanig
Nach fünf Jahren an der Spitze der Innsbrucker Stadtverwaltung wird Gabriele Herlitschka als Magistratsdirektorin abgelöst. Ihr Nachfolger Stephan Crepaz tritt mit 1. Februar sein Amt an. Vor dem Gemeinderat zog Herlitschka Bilanz über sehr herausfordernde Jahre.